歐聯｜杜林作客國際要上網證明球員身份 阿舒拉夫確診令干地頭痕

周三德甲球隊慕遜加柏，將要在歐聯分組賽作客挑戰國際米蘭，其中名將之後、杜林之子馬古斯杜林，身穿慕遜加柏10號球衣的他，將有望代表慕遜加柏上陣首戰歐聯。

不過賽前慕遜加柏官方twitter發帖，指馬古斯杜林備戰這場大戰時，在米蘭當地竟然被一名保安人員攔住，要求他提供相關的證明文件。

結果手上只得一部手機的馬古斯杜林，決定利用Google搜尋自己的名字，以向保安人員證實自己是慕遜加柏的球員，場面非常「搞笑」。未知不獲意大利當地工作人員認識的馬古斯杜林，今仗會否大爆發讓意大利人，記住自己的名字呢？

不過周三國際米蘭鬥慕遜加柏的賽前，主隊國際又傳來一個壞消息，就是今夏新加盟的右翼衞阿舒拉夫確診武肺，將會無緣這場歐聯小組賽。雖然這名21歲翼衞現時未有任何症狀，但仍然需要立即進行隔離，不過預計周三的賽事會如期上演。連同此前確診的國際球員，阿舒拉夫已經是國際陣中第7名確診球員。

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