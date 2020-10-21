NBA｜強調現有陣容夠爭冠 火箭班主：唔會拆散夏登韋少

雖然一手掀起「Moreyball」風潮的莫利（Daryl Morey）已辭任總經理，外界亦盛傳火箭將會重組，透過交易送走夏登（James Harden）或韋斯卜克（Russell Westbrook），但該隊班主費迪達（Tillman Fertitta）強調不會拆散這對明星後衞組合，並相信球隊仍然有力爭奪總冠軍。

費迪達說：「當陣中擁有夏登與韋斯卜克，再加上E哥頓（Eric Gordon），薪酬空間已被佔去差不多九成了。」費迪達接受美國傳媒訪問時說。「但當你擁有他們，再加上PJ特加（P.J. Tucker），實在沒有理由要拆散這個陣容。」

「接下幾年仍然是我們的衝冠期，夏登與韋斯卜克才30歲出頭，我們不會推倒一切，而是要計劃繼續爭標。我一直都說，每年都希望成為分岸最頂尖的四支球隊之一，然然再靠一點運氣爭標。看看每一年的情況，就知道運氣的重要性。」費迪達續道。「我們會繼續致力成為其中一支頂尖隊伍，盡一切所能爭勝。我可以向球迷保證，我們今年仍會為爭標而戰。」

火箭已連續八季成功打入季後賽，並曾於15及18年躋身西岸決賽，但始終未能再進一步，無法回復在94及95年連贏兩屆總冠軍的風光。

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