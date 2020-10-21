歐聯｜基拿比中武肺拜仁都要踢 歐洲足協隨時害死馬體會

拜仁慕尼黑中場基拿比周二確診感染武漢肺炎，不過歐洲足協就表示，拜仁周三對馬德里體育會的歐聯分組賽仍然需要如期上演，令外界擔心疫情可能會再次在球壇爆發。

拜仁周二宣佈25歲的基拿比確診的消息，拜仁透露這位德國國腳現時情況良好，現時在家中接受隔離。基拿比本月曾代表德國出戰歐國聯，而拜仁上周六對比勒費爾德的德甲賽事，基拿比亦有份上陣，他周二確診前亦有參與球隊操練，暫時未知他的隊友有沒有受感染。

不過歐洲足協就表示，拜仁周三對馬體會的歐聯賽事仍要如期舉行。根據足協的規例，只要球隊擁有不少於13名球員，而當中有至少一位守門員的話，歐洲足協仍有權要求球隊進行比賽。

西班牙球壇現時採取相當嚴密的防疫措施，日前一場艾高干對沙巴度爾的西乙賽事，就因為有9位艾高干的職球員確診而需要延期。今次馬體會被逼與近日有球員確診的球隊作賽，令人擔心馬體會可能會將病毒帶回西班牙球壇。

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