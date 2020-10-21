武漢肺炎｜曼聯公佈上季財務報表 疫情衝擊損失7億元收入

曼聯周三宣佈19/20年球季的財務報表，概述了武漢肺炎疫情令英國足球停擺時期的影響，其中曼聯上季的總收入只得5.09億鎊（51億鎊），從前季的6.27億鎊（約62億港元）下降了18%，雖然這部份收入損失，是由於上季紅魔鬼缺席歐聯所產生，但去年曼聯發表的聲明中，曾估計球隊上季就算無法出席歐聯，總收入仍可達5.8億鎊（約58億港元），但最終卻只得5.09億，故英媒直指是疫情衝擊下，令曼聯損失了7,000萬鎊（約7億港元）的收入。

英國天空體育指出，曼聯的轉播費收益由原先的2.4億鎊，下降至只得1.4億鎊，大幅下跌了41.9%，比賽日收益亦下降了19%，淨債務更比去年增加一倍以上達到4.7億鎊（約47億港元），當中更有1,960萬鎊的特殊費用，與前領隊摩連奴及其教練團成員的薪酬有關。

曼聯副主席活華特表示：「我們的工作仍重點放在保護員工、球迷及社區的健康，並要適應武漢肺炎疫情大流行之下，對球會經濟的重大影響。現時首要任務是使球迷安全地，盡快回到球場。」

對於有傳曼聯提出的「Big Picture」甚至歐洲超級聯賽的計劃，活華特表示：「我看了報道但不知道故事從何而來，我們沒有任何說話要講。我們正致力於在這逆境中，幫助足球金字塔的建設，同時尋求機會讓英國足球更加強大及持久，這需要所有相關人士的眼光及領導才能，我們期待未來推動有機會這些進程。」

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