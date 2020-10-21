F1｜史杜爾親證曾中武肺 已康復可出戰葡萄牙站

早前因為身體不適，缺席F1德國站賽事的賽點印度力量車手史杜爾證實，他曾經確診感染武漢肺炎。不過，最新一次檢測顯示這位加拿大小將已經康復，並可參加本周末的葡萄牙站賽事。

史杜爾在德國站正賽舉行前一日感到不適，出現肚痛等輕微病徵，要由後備車手侯根保頂上參賽。史杜爾在10月11日比賽當日早上離隊返家，並在當日晚上接受病毒測試，報告於翌日出爐，證實他對武漢肺炎病毒呈陽性反應。這位21歲車手隨即在家中自我隔離10日，至本周一他又接受了另一次檢測，結果樣本呈陰性反應，意味着他已經康復，可以復出參加本周末的賽事。「我的感覺很好，並急不及待歸隊參加葡萄牙站賽事。」他說。

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