歐聯｜利物浦出發去荷蘭 艾簡達拿麥迪比冇份

利物浦周三就要在歐聯分組賽作客鬥阿積士，球隊今天完成操揀後就啟程飛往荷蘭，西班牙中場堤亞高艾簡達拿和中堅祖爾麥迪比就需要留在英國，意味將無緣鬥阿積士。

紅軍在上周對愛華頓的聯賽中可謂賠了夫人又折兵，被爭議性的VAR判致勝球無效外，後防大將華基爾雲迪積克（VVD）更受重傷至少休戰半年，如今另一中堅祖爾麥迪比和上仗被李察利臣操野攔截的堤亞高艾簡達拿都肯定無緣鬥阿積士。

紅軍中場線少了艾簡達拿雖然有一定的影響，但球隊仍有不少中場球員如韋拿杜姆和拿比基達等可頂上，但馬迪比的缺陣則令球隊只餘下祖高美斯一位正選中堅，今將很大機會由防守中場法賓奴泰華利斯「頂更」客串出任中堅，這位巴西中場今季在對車路士的賽事中曾客串中堅，表現不俗。不過，高普亦有帶上青訓中堅威廉斯以備不時之需。

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