歐聯｜馬迪爾闔埋眼解圍 今季擺烏龍「開齋」

曼聯周二雖以2:1擊敗巴黎聖日耳門（PSG），在歐聯分組賽首戰順利報捷，但是因為安東尼馬迪爾擺烏龍而一度被PSG扳平。馬迪爾今季第一個入球便是烏龍球，有網民笑言，馬迪爾今季的入球是負一球。

曼聯今場憑波基斯費南迪斯射入12碼，半場領先PSG1:0，戰至55分鐘，尼馬為PSG開出角球，今季各項賽事上陣4場常未取得入球進賬的馬迪爾跳起以頭槌解圍，但闔上眼的他卻將皮球頂入己隊網內，令PSG追成1:1平手。曼聯最後憑拉舒福特在比賽末段士哥，以2:1取得勝利。

有網民在社交平台質疑︰「馬迪爾剛做了甚麼？」，亦有人表示︰「馬迪爾令季的入球是負一球。」不過，亦有網民認為馬迪爾的表現雖然不夠好，惟頭槌擺烏龍並不是他的錯。

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