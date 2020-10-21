年輕時總會經歷過反叛期，誤交損友可毀一生。香港女子足球代表鍾貝琪（阿K）一度是食煙飲酒的MK妹，更可能「壞過凱婷」，幸人生中兩個階段遇上李頴欣及秦正行兩位好友，把她帶回球場，再助她衝出香港，由粉嶺屋邨球場踢到蘇格蘭。

記者/攝影：禤家民

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阿K小學開始踢足球，於學界賽事薄有名氣，升中後因學校不設女子足球隊，加上反叛期，一度離開球場，「我嗰年好反叛、好壞，所有人叫我做咩都唔聽。升中一時最壞，躝街、食煙飲酒，我識嘅朋友好多都有黑社會背景。」阿K經常流連街上，通宵不回家，母親擔心到報警。

可幸的是，阿K在中學遇上第一個改變她生命的人，「知道隔籬班有個女仔想湊人開一隊女子足球隊，佢話小學對過我，佢好有熱誠，日日都嚟煩我。」最後被煩足一年，阿K終於在中二被說服，加入新成立的校隊；而那個把阿K帶回球場的人，是現效力傑志的李頴欣。

同學李頴欣一手拉回球場

阿K說：「以我所知，所有隊員都係佢搵番嚟。」沒有李頴欣，大概阿K現在不會是香港代表隊成員，「中二嗰陣再跟李頴欣出去踢波，去佢球會跟操，之後踢車路士（香港），慢慢入選U16、U19等。」沒有李頴欣，阿K不單不會成為港腳，可能連正常生活也沒有，「冇佢，我家陣唔會踢波，應該會係MK妹，冇咁好身體狀態。頴欣喺嗰一刻抽咗我出嚟，令我成為更好嘅我。」

接着，聯賽冠軍、成為港腳，阿K的目標不止於此，她希望跳出舒適圈，「中六嗰年開始諗出外，嗰陣踢車路士（香港），老闆都有問過我想唔想去日本發展。聽佢講過後，我開始有呢個念頭，但當然冇去到，因為連DSE都未考。」不過，她之後升讀高級文憑，僅讀了半個學期就去了蘇格蘭。外流之路，阿K得到秦正行的協助。

英國試腳秦正行全程照顧

外流日本之事，阿K一直放在心中，「我有問教練幫手喺日本搭路，但一定要有基礎日文水平，教練就叫我學日文先，佢再幫我留意吓。」最後阿K投效蘇乙的基爾馬諾克，與秦正行當隊友，但其實她到蘇格蘭之前，先赴兩間英格蘭球會試腳，當時秦正行已陪伴阿K左右，「搵咗11、2間球會，得兩間可以試腳，去咗英格蘭兩個星期，史篤城同布力般流浪。我第一次由香港飛咁遠試腳，好大壓力，阿青（秦正行）嗰陣踢緊史雲斯，我問佢可唔可以陪我。」結果秦正行特意由威爾斯東行到英格蘭陪伴阿K，「雖然佢只係喺場外，但我個心都定好多，我都驚咁多外國人，唔知會唔會歧視我，會點睇我。」

在英格蘭試腳失敗，但阿K也不是沒有得着，「佢哋都好好，就算唔啱，之後都有同我講邊方面可以進步。」秦正行其後轉投基爾馬諾克，剛好球會需要後衞，故引薦阿K，「我send咗『球王片』去，佢哋睇完話ok，初時去到練住波先，練咗幾課，教練就決定幫我註冊。」經過自己的努力，再加上秦正行的一點協助，阿K終於成功外流。

逼講英文隊友改口音遷就

去到蘇格蘭，秦正行對阿K而言更加重要，「去到冇人冇物，阿青返咗工，我一個人唔知可以做咩。」阿K初到蘇格蘭時一度思鄉病發作，也是靠秦正行開解，「真係想放棄，但阿青同我傾完，好快冇咗個念頭，佢話返到香港，水平永遠都係咁樣，我又有工返，唔使擔心。」阿K自言是幸運的人，除了有秦正行陪伴，初到蘇格蘭即有工作，「我好彩有貴人幫，去之前已有個uncle喺嗰邊，識人開餐廳，去到已經可以返工。」

阿K不喜歡讀書，但英文不算差，只是初到蘇格蘭欠信心說英語，自小讀國際學校的秦正行，也在語言方面幫助阿K甚多，「佢會逼我講英文，佢話我其實溝通到，冇問題。」有秦正行的鼓勵，加上隊友們亦友善，阿K慢慢融入當地生活，「蘇格蘭人有獨特口音，平日聽人講英文都唔多明，有口音就更加聽唔明，我有唔明就問阿青，隊長練波時見我怕醜，都會主動同我講嘢，亦唔用蘇格蘭口音，遷就我英文水平。」直至武漢肺炎令她要暫時回港。

朋友是甚麼？朋友是會把你由錯誤中拉回來，在你困難時扶持你的人。鍾貝琪有幸人生中遇上李頴欣，再有秦正行，引領她由粉嶺華明邨，衝出香港去到基爾馬諾克。