落手落腳宣傳都冇用 謝拉特自來水公司蝕近1,000萬

其實作為一位頂級球星，球員時期在場上雖然可以無所不能，不過場外卻並非如此順利，事關近年不斷有報道指有球星在投資上失利，近期就有曼聯中場桑馬達投資的西班牙餐廳業績奇差。據英國每日郵報報道，現時正執教格拉斯哥流浪的前利物浦中場謝拉特，投資的自來水公司同樣面臨困境，負債已高達93萬鎊（約930萬港元）。

報道指，目前謝拉特擁有一間名為Angel Revive的自來水公司的股份，而這位紅軍隊長在過去幾年一直也有在Instagram上作宣傳，並且稱這種水含有礦物質以及電解質，可以促進人體健康，而且PH值為8.2。只不過從這間公司最近的賬目顯示，現時Angel Revive已經欠債93萬鎊，可見生意不佳。

不過雖然謝拉特的生意失利，但是這名前紅軍隊長的執教路上就非常順利，事關上周六他帶領的格流就作客以2:0擊敗些路迪，打破對手不敗身之餘，自己亦以9勝2和的不敗紀錄在蘇超積分榜上領先，同時比起與第2名的些路迪拉開到4分的差距。

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