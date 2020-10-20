歐聯G組｜美斯連續16季入波破紀錄 10人巴塞5:1大勝歐聯新丁

周二歐聯分組賽G組賽事，巴塞隆拿在美斯射入12碼並交出助攻，安素法迪又交出1射1傳之下，儘管下半場有碧基領紅而少踢一人，仍然以5:1大勝歐聯「新丁」匈牙利的費倫斯華路士，為巴塞打開紀錄的美斯更打破紀錄，成為歐聯史上首位連續16季有入球進賬的球員。

同日上演的另一場G組比賽，祖雲達斯雖有基斯坦奴朗拿度（C朗）因為確診武漢肺炎而缺陣，但馬德里體育會借將艾華路莫拉達在下半場起孖，作客以2:0擊敗基輔戴拿模，教練派路首次領軍出戰歐聯便順利報捷。

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