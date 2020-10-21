ＭLB世界大賽｜道奇光芒今決戰 力爭同城今年第二座冠軍

香港時間周三早上，今年的MLB世界大賽正式展開爭逐，由洛杉磯道奇鬥坦帕灣光芒。兩軍分別於美聯及國聯冠軍戰中戰至決勝的第7場，光芒在領先3:0下被太空人追至3:3平手，但最終贏出第7場晉級；相反道奇一道深陷落後1:3的劣勢，但卻連贏3場反勝勇士晉級，2018年後再次打入躋身世界大賽。

不少球迷都期待今年的世界大賽，可以再次上演17年翻版太空人鬥道奇的戲碼，新仇舊恨一朝了。不過，美聯戰績第一的光芒驚險贏出第7戰，自08年再次打入世界大賽。作為小市場球隊，光芒今年的薪酬支出僅有2,829萬美元（約2.2億港元），為全聯盟中倒數第三，與道奇的1.07億美元薪酬支出可謂「屋村仔鬥富豪」。不過，光芒靠養成新人及交易成功建立一支極具競爭力隊伍，晉級過程中先後淘汰薪酬第一的洋基以及第五的太空人，且看最終能否創造神話，贏得隊史首個世界大賽冠軍。

至於道奇可說是近年聯盟中成績最穩定的球隊，連續8年成為分區成績最佳球隊，另外今季亦是常規賽唯一一支勝率夠超過七成的球隊，不過始終與世界大賽冠軍緣慳一面。球隊對上一次贏得冠軍已是1988年，同年正是湖人贏得ＮBA冠軍。而今年同城湖人已先奪冠軍，道奇亦希望打破32年的冠軍荒。但同時，今年北美冰曲NHL坦帕灣閃電隊亦捧走史丹利盃，光芒若贏出世界大賽的話亦令坦帕灣今年再添一個冠軍。

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