周三歐聯D組分組賽，前屆冠軍利物浦作客荷蘭鬥阿積士。紅軍上周六英超賠了夫人又折兵，後防大將華基爾雲迪積克（VVD）重傷，勢必影響防線。紅軍整體戰力在阿積士之上，相信今場可取三分，但球隊季初失球甚多，寧博「入球大細」[3/3.5球]的「大」。

文：亨少

紅軍上周六出戰默西塞德郡打吡鬥宿敵愛華頓，在隊長佐敦軒達臣的絕殺球被推翻下，最終只能2:2賽和對手。失分之餘，VVD更因一次與比克福特碰撞被迫離場，事後更有指為十字韌帶受傷需立即接受手術，要養傷一段長時間。隊中另一位中堅祖爾麥迪比上陣成疑，或需由中場的法賓奴泰華利斯「頂更」出任中堅。加上門將艾利臣比加依舊養傷，要續用阿祖安卡斯迪路擔正，默契不足下對防線有一定影響。

艾簡支援「埃及文明」

不過，利物浦中前場充裕，三叉戟的「埃及文明」均可上陣。另外上周六被鏟傷的堤亞高艾簡達拿相信亦無大礙，料會繼續正選。從對愛華頓一役看來，艾簡達拿的技術及傳送的確有助提升紅軍進攻戰力。去季紅軍亦在歐聯分組中遇上非常擅攻的薩爾斯堡，結果兩循環都順利贏出，足證紅軍無懼與對手正面對攻。惟今仗後防線天殘地缺，加上作客之下，失球料難以避免。

阿積士星散仍具攻力

主隊阿積士季前再有雲迪碧克及薛耶治離隊，去年奇蹟殺入歐聯四強的陣容中，幾位主力都已經他投。球隊季前最大手筆收購為從巴甲聖保羅撬走年僅20歲的巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯，此子在5場聯賽已經轟入3球，已適應阿積士體系。另外，前國腳卡拉臣亦回歸母會，頂替雲迪碧克離隊後的位置。

雖然兩軍現時實力有一定差距，但以過去阿積士面對強隊照攻的習慣，相信雙方會踢得非常燦爛。估計今仗教練坦哈格會排出過去出戰歐聯時常用的無鋒陣，由季初大勇的老將杜辛泰迪治出任「假9號」，配搭速度及技術並重的安東尼馬菲奧斯及大衛拿尼斯，以快速反擊對付紅軍，恐怕對缺少VVD的紅軍防線有一定威脅，今仗主場可望爭取「士哥」，開「大」可期。