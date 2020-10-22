今屆歐霸盃賽事於周四重燃戰火，其中B組就有英超勁旅阿仙奴，作客挑戰奧地利球隊維也納迅速。上季兵工廠在歐霸32強被奧林比亞高斯以作客入球的優勢淘汰出局，今季再度征戰歐霸，兵工廠在B組的實力一支獨秀，要出線相信不會有太大困難。雖然對手迅速目前在奧甲未嘗一敗，但此役要對陣實力明顯較高的阿仙奴，讓一球照捧兵工廠上盤。

文：王杰

今季兵工廠在英超以兩連勝開局，不過最近先後於聯賽作客不敵利物浦及曼城，排在積分榜的第五位，實力明顯與英超一眾勁旅之間仍有距離。但現時球隊在阿迪達帶領下，最重要是在面對中下游球隊時能夠取分。球隊在周末要應付對李斯特城的英超大戰，因此預計今仗不會精銳盡出，除了一些年輕小將有機會擔正之外，上仗對曼城後備上陣的湯馬士柏迪，亦有機會正選上陣，即使兵工廠要留力，論牌面依然足夠於今仗取分。

防線料靠主力鎮守

其實今季由於兵工廠在轉會窗未有出售太多球員，令到阿迪達手中有不少球員可供使用。前線可以尼基迪亞、雷斯尼爾遜以及布卡約沙卡組成英格蘭組合攻堅，沙卡在上季歐霸上陣六場，交出2入球4助攻的成績，進攻效率相當高，尼基迪亞今季在各項賽事也有兩球進賬，漸漸獲得阿迪達的重用。後防方面，由於洛賀丁的受傷與威廉沙列巴同樣未有入選歐霸大名單，兩名主力後衞加比爾馬加希斯及大衛雷斯相信需要續任正選，防守不成問題。

迅速殘陣難有作為

至於對手維也納迅速今季於歐聯第三圈外圍賽不敵真特，因此需要轉戰歐霸，球隊近年其實算是歐霸常客，15/16以及18/19球季也曾闖入歐霸淘汰賽中。只不過主隊今仗在中後場有多達四人因傷缺陣，加上賽前有指隊內有一位球員確診武漢肺炎，令球隊陣容相當不整。雖然首席射手方達斯今季聯賽已經攻入四球，腳風甚順，不過一旦這位來自希臘的進攻核心被凍結的話，迅速將難有威脅。因此兵工廠要全取三分並非難事，上盤值捧。