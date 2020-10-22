英超｜愛華頓榜首位置有暗湧 占士因傷無緣鬥修咸頓

愛華頓周日將要作客鬥修咸頓，李察利臣上仗領紅今場要停賽外，領隊安察洛堤周四在記者會宣佈，兩位主力占士洛迪古斯和史密斯高文都因傷缺陣。

拖肥上仗在主場驚險2:2逼和上屆聯賽冠軍利物浦，今季5場錄得4勝1和不敗坐榜首，不過球隊今仗作客修咸頓就缺少了三位主力，李察利臣領紅要停賽三場外，占士洛迪古斯和史密斯高文因傷不會隨隊。

安帥表示：「不幸地，占士上仗出現了問題，他和華基爾雲迪積克早段的碰撞，令他今仗無法鬥修咸頓。」他亦指上仗傷出的高文要休戰2至3星期，幸好另一右閘莊祖堅尼已經復操。

不過，安帥對球隊仍然充滿信心：「我們正為本周做好準備，球隊會選擇出一個最好的陣容應戰。伊禾比是一位非常努力的球員，他的速度很高，他有機會落場，當然，翼鋒上我們仍有安東尼哥頓和班納特安尼斯奧。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！