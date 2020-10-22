新季改手球定義影響越位畫線

【本報訊】新一季本地足球賽事即將展開，足總裁判總監張炎有周三約見傳媒，講解新季球例修訂。當中手球定義有變，連帶影響越位「畫線」，解釋了默西賽德打吡中，利物浦中堅華基爾雲迪積克為何構成越位。

最新球例當中，關於手球的修訂不少，包括球員非蓄意手球時，不同情況有不同結果，如攻方手球後，若立即出現射門機會、或皮球接觸手部後直接入網，則需要吹罰；若守方「玩球」後不慎用手接觸到皮球，就不需要吹罰，但如果守方手部接觸皮球前，該球員沒有用合法部位接觸皮球，則會被吹罰。另外，球例上「手部」亦有更清晰解釋，以腋窩作分界，腋窩水平以下的手部為非合法觸球部位。因此，腋窩以上的肩膊位置亦可構成越位，故「畫線」有機會在腋窩以上的手臂位置。

近年VAR漸漸普及，張炎有指守門員在互射12碼階段領黃牌的機會大增，故修例後，法定時間及加時的所有口頭警告及黃牌均不會帶入互射12碼階段。張炎有又指，只有入球、12碼、直接紅牌及球證認錯人四大因素會使用VAR，如果屬客觀事實，例如越位、犯規位置在界內或外等，場內球證不會觀看重播檢查。

張炎有補充，球例不能列出球場上所有情況，修例只為了將灰色地帶盡量縮小，遇上個別情況時，只能靠球證判斷如何詮釋球例。菁英盃將於周六展開，新季將繼續容許球隊有五個換人名額。