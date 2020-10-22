歐聯｜蘇亞雷斯變「冇牙蘇」 歐聯連續22場客場0入球

馬德里體育會周三在歐聯分組賽以0:4大敗於拜仁慕尼黑腳下，首次代表馬體會在歐聯上陣的蘇亞雷斯沒有入球進賬，在歐聯客場的入球荒改寫至22場。

另外，最近兩場對拜仁的比賽中，球隊總共失了12球，拜仁可能成為了這名烏拉圭前最不想遇上的對手。上季歐聯8強，仍然有蘇亞雷斯效力的巴塞隆拿在葡萄牙中立場對拜仁，阿蘇雖然在比賽中射入一球，惟巴塞仍以2:8慘敗予拜仁，後者最終奪得歐聯冠軍。

阿蘇今季加盟馬體會後，在西甲「地標戰」後備上陣梅開二度並交出一次助攻，助球球隊以6:1大勝CF格蘭納達。然而今次在歐聯「地標」，正選上陣的阿蘇戰未能士哥，戰至76分鐘被調離場。

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