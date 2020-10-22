VVD代替品｜利物浦一月勢買中堅：高亞迪唔願返母會 紅軍吼實4大潛力新星

利物浦絕對主力中堅華基爾雲迪積克（VVD）重傷，雖然周三歐聯對阿積士時，「替工」法賓奴泰華利斯表現出色，但相信這個不會是長遠之策，在今夏賣走洛夫雲後，中堅位置只餘VVD、祖爾麥迪比及祖高美斯3人，實難應付長久賽季。故英國《每日郵報》已列出，5大VVD的潛在代替品，讓領隊高普在一月作出收購。

這5名球員之中，其中一名曾與利物浦有莫大淵源，這人就是狼隊隊長、新晉英格蘭國腳高亞迪，這名27歲中堅其實是利物浦青訓產品，惟年輕時苦無上陣機會下離隊他投，近年在狼隊表現穩健，故外界有傳紅軍會將這名熟悉球隊的中堅，有機會重返紅軍。無奈高亞迪周一晚，接受英國天空體育訪問時，直指自己不想回到紅軍，坦言自己十分喜歡留在狼隊，看來紅軍的如意數盤未必能容易打響。

不過就算無法購得高亞迪，市場上亦有不少中堅可讓高普選擇，特別是紅軍近年成績好，更能吸引不少球員有意加盟，英媒就列出另外4名潛力新星，可讓高普作出報價。其中實力最高的相信是效力RB萊比錫的法國中堅烏柏美卡奴，雖然這名21歲中堅上季協助該隊殺入歐聯四強後，並於7月簽署了一份新合約直至2023年夏天；不過這名已晉身為法國國腳的未來希望，合約中存在4,200萬歐元的解約金條款，加上利物浦曾多次收購紅牛集團旗下球隊，如RB萊比錫、薩爾斯堡的球員，不排除烏柏美卡奴會步拿比基達的後路，一月加盟利物浦。

另外3名可供選擇的潛力新星，還包括效力史浩克04的20歲土其其國腳奧辛卡巴克、西維爾20歲法國籍中堅祖利斯古迪及23歲白禮頓守將賓韋特，雖然3人實力或暫時不及烏柏美卡奴，但一眾球會得知紅軍急尋中堅下，標價亦一樣昂貴，且看紅軍最終在一月轉會窗，能夠購入那位球員補充中堅實力。

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