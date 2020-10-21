NBA｜好友洛文都頂唔順 球壇仍有人撐特朗普？

究竟NBA還有沒有人支持特朗普連任？答案是即使有也不多。就連跟他有私交的名將洛文（Dennis Rodman），早前也在twitter發文，批評特朗普與其常將「Make American Great Again（令美國再次偉大）」的口號掛在嘴邊，倒不如「Make America Safe for Minorities（令美國成為一個少數族裔安全的地方）」。

洛文90年代因跟特朗普常出現在花邊新聞中，結果二人變成好友。曾5奪NBA總冠軍的洛文2019年受訪時說：「我喜歡特朗普，但不喜歡作為總統的特朗普。我不視他為總統， 而視他為朋友，是一個我可以跟他坐下、閒聊和一起飲啤酒的朋友。」加上二人還有北韓領袖金正恩這共同朋友，令外界以為洛文會支持特朗普。但美國種族衝突日益嚴重，結果連洛文都發聲，要求關注少數族裔的安全問題。

不過今年已92歲、曾協助塞爾特人在50、60年代6次贏得NBA總冠軍的傳奇控衞古斯（Bob Cousy）就獨排眾議，表明會投特朗普一票。

2019年獲頒美國最高平民榮譽「總統自由勳章」的古斯說：「就目前情況，我在2020年時總統選舉時會投總統（指特朗 普）一票。」

美媒整理了一份支持特朗普連任的體育界人士名單，除了美職棒國民隊的美籍日裔捕手鈴木清和一些NASCAR賽車車手外，基本上沒有美國主流運動的現役運動員，願公開表態支持特朗普連任。

文：吹雪

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