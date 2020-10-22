解放軍工廠｜奧斯爾遭官媒發文評擊 網民：肯定是政治打壓了

奧斯爾周三在網上發帖，暗示自己因為曾經發聲支撐被囚禁於新疆集中營的維吾爾人，結果遭到球會雪藏之餘，甚至將這名2014年德國世界盃冠軍功臣，踢出今季英超及歐霸盃名單。雖然阿仙奴領隊阿迪達，表示棄用奧斯爾只是足球上的考慮，不過內地官媒《環球時報》竟為這宗事件發帖，評擊奧斯爾不務正業。

事後不少球迷都在蘋果體育及各大足球Page就事件留言，不少人都坦言，原本都對奧斯爾被棄用事件，是否與政治事件有關半信半疑；不過在內地官媒《環球時報》，為這宗「體育事件」發文評擊後，獲得「國家級認證」，認為奧斯爾被棄用肯定有政治打壓，甚至不少球迷坦言阿仙奴「奶共」，已經變成「解放軍工廠」了。

事實上，去年12月奧斯爾為維吾爾人發聲後，中國中央電視台立即抽起阿仙奴對曼城的英超賽事；隨後內地轉播商蘇寧集團又與英超提前解約，直至英超開鑼後，英超賽會才與騰訊體育，達成今季轉播權的協議。

部份球迷留言如下：

「原本半信半疑，有環時加持，100％肯定係政治打壓了。」

「睇黎炒左自己吉祥物，係舖路請維尼做。」

「阿仙奴已變解放軍工廠。」

「共仙奴，奴才個奴。」

「大陸官媒走出嚟，就更加證明奧燒（奧斯爾）被棄用嘅原因係阿仙奴舐共！」

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