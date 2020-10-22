港超聯｜郭嘉諾亮相網上發佈會 艾華頓擸兩獎

新一季本地足球周六展開，由菁英盃打頭陣。疫情關係，季前發佈會改為錄播，亦公佈上季連奪兩項盃賽決賽最佳球員的艾華頓，成為「最受歡迎球員」及「球員之星」。

疫情下展開的新季港超聯主題為「Light Up Our Era」，因疫情關係，足總今日以錄播形式進行季前發佈會，有數百球迷觀看首播。上季足球明星頒獎典禮取消，但保留由港超聯球員票選的「球員之星」以及改由體育記者協會會員票選的「最受歡迎球星」兩個獎項，結果東方龍獅翼鋒獨取兩獎。

新季即將展開，郭嘉諾首次以天水圍飛馬主教練身份「亮相」，他表示自己曾以助教身份效力太陽飛馬，今次轉為主教練，希望球迷再次記起飛馬的盛況。飛馬在三日後會迎來首場比賽，但至今仍未有球員名單，郭嘉諾望各界體諒，他說：「部份球員仍接洽中，有些球員較遲落實，且外援亦等待來港或正在隔離。」他表示，球季即將展開，沒有任何要穩瞞的理由。

飛馬易名為天水圍飛馬後，球會會所亦搬到元朗區。郭嘉諾指，班主羅傑承投資多年，球市未見特別熱鬧，球員要爭取錦標之餘，亦要在場上表現拼搏，令班主覺得投資有價值。

菁英盃打頭陣，港超聯目標在下月14日展開。不過，新季賽制仍未定，理文主教練陳曉明表示：至今仍未知道聯賽和足總盃賽制，這並不尋常。」港超聯餘下八支球隊，他支持聯賽改為三循環。流浪教練賴嘉輝就指，足總盃跟隨菁英盃賽制或更理想，他說：「三循環增加比賽是好事，但只有七隊對手不同對疊，可能較頻密。」

傑志主教練朱志光就認為，三循環有機會令球季尾段一些爭標無望的球隊放軟手腳，對爭標球隊不公，陳曉明反對其講法，表示：「世界各地所有聯賽都有機會由前列球隊對上下游球隊，如果只是頭兩位球隊會盡力比賽，那麼整個聯賽都有問題。」他又認為，若足總盃已抽籤，現改制亦不適合。

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