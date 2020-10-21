約兩星期前，曼聯在英超於主場慘敗1:6，領隊蘇斯克查該被辭退的聲音不絕於耳。周三歐聯分組賽H組首輪，蘇B與紅魔重返福地作客巴黎聖日耳門（PSG），被看淡下爆冷贏2:1。一年半前曼聯殺敗PSG奠定蘇B坐正；如今再次在王子球場取勝，及時的三分締造球會史上首次作客10連勝，蘇B帥位馬上又得以暫時加固。

文：何西

蘇斯克查近兩年前取代摩連奴，初期以暫代領隊身份領軍，沒料到曼聯由他帶領下全面回勇，2019年3月歐聯16強次回合，在首回合落後PSG 0:2的劣勢下，紅魔竟爆冷以3:1反勝晉級，被譽為蘇B執教以來的代表作，他亦在該月獲曼聯任命為正式主帥。蘇B領軍近兩年，曾受過不少批評聲音，但往往能在危險時刻抓得住救命草，上季憑後勁獲歐聯入場券；紅魔在今季季初狀態一般，今月初更在奧脫福遭逢慘敗1:6不敵熱刺，隨後英媒多次傳出曼聯會方正考慮將蘇B辭退，危機再臨，蘇B又為球隊取得最需要的勝仗，先在上周六作客紐卡素以4:1反勝，到今次在福地贏PSG。

拉舒福特再演絕殺好戲

曼聯在開賽23分鐘先開紀錄，安東尼馬迪爾在禁區內被艾度迪亞路侵犯，般奴費南迪斯（前譯波基斯費南迪斯，B費）主射雖被撲出，但經VAR判定後，球證示意門將基羅拿華斯在B費主射前雙腳均已離開白界，B費第二次機會中鵠。PSG在55分鐘扳平，功臣馬迪爾門前解圍誤擺烏龍變罪人；戰至87分鐘，拉舒福特接應後備上陣的保羅普巴傳球，轉身殺入禁區射入，助曼聯以2:1擊敗PSG。有趣的是2019年3月擊敗PSG一役，正是靠拉舒福特在補時射入12碼確定晉級。

曼聯首跨季作客10連勝

今仗是PSG近16年來，首次在歐聯分組賽主場落敗，對紅魔來說意義更加重大。曼聯在歐聯旗開得勝，今季在3項賽事中共5場作客比賽全部報捷，連同上季更錄得球會史上首次各項賽事作客10連勝（連同加時）。曼聯在今季英超4戰6分暫列中下游，不過於過去1周連贏2場，當中能於PSG的地頭取勝而回，對於蘇斯克查來說，起碼先贏回信任。蘇B在賽後盛讚隊員的演出：「雖然我們上次贏3:1，但今仗的表現其實更加好。」