英超｜棄用奧斯爾只是足球的考慮 阿迪達：我對得住天地良心

英超阿仙奴領隊阿迪達表示，棄用德國中場奧斯爾純只是足球的原因，跟其他事情沒有關係，反駁奧斯爾早前暗示因撐維族人而被雪藏的指控。

自三月份以來，就未有為球隊再上陣過未曾為阿仙奴上陣過一場的奧斯爾，遭兵工廠踢出英超以及歐霸大軍名單，意味着直至明年初，他都沒有機會再次為兵工廠上陣。之後奧斯爾在社交媒體上暗示之所以失去上陣機會，原因是自己曾在網上聲援被囚禁於新疆集中營的維吾爾人。

不過阿迪達就否認此說法，指棄用奧斯爾純是基於足球的考慮。他說：「每個人都有表達自己意見的權利，但棄用奧斯爾純是足球的決定，所以我『對得住天地良心』。我很公平對待他，也常常跟他溝通。

「對此（棄用奧斯爾）我負全責，這是我的責任，但棄用他跟其他行為，例如說是因為要減少薪酬開支，完全沒有關係。」

阿仙奴小將美蘭尼爾斯就表明，球員全力支持奧斯爾。美蘭尼爾斯指出，就阿仙奴棄用奧斯爾所帶來的種種紛爭，要待奧斯爾就自己跟球會的關係有決定後才會完結，但球員都很支持奧斯爾，因為大家是隊友。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！