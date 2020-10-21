歐聯C組｜阿古路破231日入球荒 曼城3:1反勝波圖

曼城周三在歐聯分組賽C組首輪迎戰波圖，在先一球下憑阿古路射入12碼、取得他自今年3月以來的首個入球而扳平，加上根度簡及費倫托利斯在下半場先後建功，後來居上以3:1擊敗波圖。

作客的波圖於開賽14分鐘藉曼城後衞魯賓戴亞斯傳球失誤，被馬迪奧斯烏利比截到皮球後交予路易斯迪亞斯，後者突破殺入禁區右路射成1:0。不過，曼城於6分鐘扳成平手。根度簡射門中柱後，史達寧在混戰中被比比撞倒，曼城獲12碼，由阿古路操刀射入而追平。這記入球是阿古路職業生涯為球會和阿根廷國家隊所入的第421球，亦是他自今年3月對錫周三之後，各項賽事的第一個入球，結束了231日入球荒。

兩隊半場踢成1:1。換邊後，根度簡於49分鐘射門被撲，戰至65分鐘，這名德國中場終妙射罰球破網，曼城超前成2:1。73分鐘，後備上陣的費倫托利斯在菲爾科頓助攻下於禁區內射入，協助曼城以3:1反勝波圖。

同組的奧林比亞高憑哈辛高卡於補時破網，於主場以1:0絕殺馬賽。

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