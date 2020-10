NBA｜大選前不滿黑人民權冇改善 LBJ咖喱仔聯手反侵侵

美國總統選舉將於11 月 3 日舉行,湖人的勒邦占士(LeBron James)及勇士射手史堤芬居里(Stephen Curry)因不滿國內黑人民權狀況,齊反對共和黨候選人特朗普連任,當中LBJ與前第一夫人米歇爾合作催票,「咖喱仔」更出動家人拍片支持民主黨候選人拜登,務求以選票將 「侵侵」趕出白宮。

居里近年在社會議題上相當活躍,最近除了就武漢肺炎疫情與美國首席傳染病專家福西進行訪談外,亦曾約見微軟創辦人蓋茨討論社會及經濟問題,日前他接受 《華盛頓郵報》訪問時,更暗示不排除日後會進軍政壇。他說:「如果你三年前問我,會否與蓋茨、 福西與艾布蘭(美國首位黑人女性州長候選人)坐下來進行討論,我大概會取笑你。所以,我的意思是,有誰會知道。」

居里一家拍片撐拜登

「咖喱仔」曾多次就美國黑人民權及警暴問題批評總統特朗普,甚至上街參與示威抗議,雖然之前一直未有表態會為任何總統候選人站台,但他在今年8月中的民主黨全國代表大會,卻與太太Ayesha 及兩名女兒,一同透過預先錄影的短片公開支持拜登。

「每次選舉都是重要的,但今次特別重要,除了基於我們正面對社會不公義及種族不平等問題,還因為我們有了孩子。」Ayesha 說。「我們希望確保兒女能夠在一 個安全、快樂、健康與公平的國家生活。」貴為兩屆NBA常規賽最有價值球員的咖喱仔更直接說: 「我們會投票支持拜登。」

在這段超過三分鐘的片段內, 居里又問女兒對於拜登揀選了一個女性(賀錦麗)出選副總統有何感想,他的長女Riley直言對此感到驚喜和高興,因沒太多女性有機會 當上總統,或是擔任總統的副手。拜登之後透過twitter感謝居里一家,並謂當選後歡迎他們到訪白宮,明顯是要重提勇士在2017年奪冠後,居里拒絕按照傳統訪問白宮,令特朗普惱羞成怒,並撤回邀請。

LBJ成特朗普眼中釘

事實上,特朗普近年與NBA球星的關係漸趨緊張,過往亦踴躍為黑人發聲的占士,亦是他其中一口眼中釘,他最近更炮轟LBJ散播仇恨:「勒邦占士是民主黨一位代言人,而且是一個非常惡劣的代言人。我重申一次,我為黑人社區做了很多事情,但人們不願看到這些。他(占士)是一個仇恨者 (hater)。」

與前第一夫人合作拉票

雖然美國要到下月三日才正式舉行大選,但國內不少州份已按 例提前開放票站,讓選民投選新一 任總統。由LBJ牽頭的倡議組織 「More Than A Vote」,早前就宣佈會與美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾合作,跟由她領導的「When We All Vote」攜手呼籲選民參與提前投票,並會在本月18至31日期間,於各地多個票站附近舉辦活 動,向公眾提供資訊、食物、音樂,甚至是個人防疫裝備,希望推高投票率。

LBJ在2016年大選曾在俄亥俄州為民主黨候選人希拉莉站台,而他早前受訪時已表明,會在今屆選舉為拜登及賀錦麗助選。「一定會(支持拜登及賀錦麗),我以為這是眾所周知,不用說的了。我們正經歷需要轉變的時刻,要作出轉變,就要從最頂層的領導開始。」

文:童健

-----------------------------

邊個話財不入急門?

需要周轉嘅時候幫到手,先叫做應急囉!

邦民日本財務急你所急,只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添!

貸款額全數過戶,絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束,詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

放債人牌照號碼:1328/2020

查詢及投訴熱線:3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!