NBA｜大選前不滿黑人民權冇改善 LBJ咖喱仔聯手反侵侵

美國總統選舉將於11 月 3 日舉行，湖人的勒邦占士（LeBron James）及勇士射手史堤芬居里（Stephen Curry）因不滿國內黑人民權狀況，齊反對共和黨候選人特朗普連任，當中LBJ與前第一夫人米歇爾合作催票，「咖喱仔」更出動家人拍片支持民主黨候選人拜登，務求以選票將 「侵侵」趕出白宮。

居里近年在社會議題上相當活躍，最近除了就武漢肺炎疫情與美國首席傳染病專家福西進行訪談外，亦曾約見微軟創辦人蓋茨討論社會及經濟問題，日前他接受 《華盛頓郵報》訪問時，更暗示不排除日後會進軍政壇。他說：「如果你三年前問我，會否與蓋茨、 福西與艾布蘭（美國首位黑人女性州長候選人）坐下來進行討論，我大概會取笑你。所以，我的意思是，有誰會知道。」

居里一家拍片撐拜登

「咖喱仔」曾多次就美國黑人民權及警暴問題批評總統特朗普，甚至上街參與示威抗議，雖然之前一直未有表態會為任何總統候選人站台，但他在今年8月中的民主黨全國代表大會，卻與太太Ayesha 及兩名女兒，一同透過預先錄影的短片公開支持拜登。

「每次選舉都是重要的，但今次特別重要，除了基於我們正面對社會不公義及種族不平等問題，還因為我們有了孩子。」Ayesha 說。「我們希望確保兒女能夠在一 個安全、快樂、健康與公平的國家生活。」貴為兩屆NBA常規賽最有價值球員的咖喱仔更直接說： 「我們會投票支持拜登。」

在這段超過三分鐘的片段內， 居里又問女兒對於拜登揀選了一個女性（賀錦麗）出選副總統有何感想，他的長女Riley直言對此感到驚喜和高興，因沒太多女性有機會 當上總統，或是擔任總統的副手。拜登之後透過twitter感謝居里一家，並謂當選後歡迎他們到訪白宮，明顯是要重提勇士在2017年奪冠後，居里拒絕按照傳統訪問白宮，令特朗普惱羞成怒，並撤回邀請。

LBJ成特朗普眼中釘

事實上，特朗普近年與NBA球星的關係漸趨緊張，過往亦踴躍為黑人發聲的占士，亦是他其中一口眼中釘，他最近更炮轟LBJ散播仇恨：「勒邦占士是民主黨一位代言人，而且是一個非常惡劣的代言人。我重申一次，我為黑人社區做了很多事情，但人們不願看到這些。他（占士）是一個仇恨者 （hater）。」

與前第一夫人合作拉票

雖然美國要到下月三日才正式舉行大選，但國內不少州份已按 例提前開放票站，讓選民投選新一 任總統。由LBJ牽頭的倡議組織 「More Than A Vote」，早前就宣佈會與美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾合作，跟由她領導的「When We All Vote」攜手呼籲選民參與提前投票，並會在本月18至31日期間，於各地多個票站附近舉辦活 動，向公眾提供資訊、食物、音樂，甚至是個人防疫裝備，希望推高投票率。

LBJ在2016年大選曾在俄亥俄州為民主黨候選人希拉莉站台，而他早前受訪時已表明，會在今屆選舉為拜登及賀錦麗助選。「一定會（支持拜登及賀錦麗），我以為這是眾所周知，不用說的了。我們正經歷需要轉變的時刻，要作出轉變，就要從最頂層的領導開始。」

文：童健

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