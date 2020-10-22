港協崩壞EP1｜鍾伯光直言港協暨奧委架構老化 倡分家互相制衡

「我作為體育界一份子，真是對港協暨奧委會（港協）好失望，多年來，『港協』同『奧委會』都是同一班管理層，這班高層又身兼多個體育總會要職，當你戴的帽太多，很難不將自己的利益放在遴選或資源分配入面。」現任浸會大學社會科學院副院長鍾伯光，98-08年位處康體局及體院高層，他認為「港協」同「奧委會」分家，互相制衡是唯一出路。

今次審計報告其中一部份是針對港協管治不善、選拔不公、欠透明，作為香港體壇龍頭，一邊是發掘及培養人材，一邊是善用政府資源審批及籌組運動員參加大型國際賽，兩邊高層同一批人，很難持平，鍾伯光以自己為例說：「我以前入康體局及體院之前，在一些總會如體適能總會、香港武術聯會也有職位，但為了保持自己一個中立的角度，將所有職位辭退。」鍾博士於1998年加入康體局擔任精英培訓總監，2004年政府殺局後，2005年開始出任體院院長，他認為最佳的解決方法是分家。

「香港體育協會暨奧林匹克委員會」（港協）這名字要追溯至69年前，1951年5月9日港協獲國際奧委會（IOC）接納為正式會員，前港協會長沙理士（當時是義務秘書）發現「港協」的名字必須加上「奧委會」，否則違反IOC憲章，於是在同年的7月31日的港會員大會上大比數通過「香港體育協會暨奧林匹克委員會」（港協）這名字。

鍾伯光坦言「分家」這議題已被行內人提過很多年，希望做到check and balance，兩批人管不同的領域，互相制衡，但港協一直充耳不聞，他說：「港協這個架構已是一個老化的現象，有些外國的奧委會如日本，也跟體育總會分開，各自做各自的職份，香港就七十年不變。」

「其實最好是奧委專注批核及籌組運動員參加國際綜合運動會，分家出來的體育總會，上面應該有個更高層次的團隊，負責處理政策上事宜，取代『港協』的角色。」鍾伯光所說的「決策角色」跟港協暨奧委會新成立的「體育總會機構管治小組」不謀而合，這小組是基於審計報告建議，由民政事務局額外資助每年500萬港元（暫為期五年），由三名「局外人」組成，目的是加強體育總會的管治，以及提升其運作的透明度，現已在奧運大樓上班，至於成效如何，還有待時間驗証。

記者：徐嘉華

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