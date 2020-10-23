英超｜杜奧巴回應網民復出呼籲 講笑說已去緊車路士的訓練基地

英超車路士早前將已退休兼目前正在該會任管理層的前門將施治，列入今季聯賽25人球員名單內出現連鎖反應。有網民在Twitter呼籲「車仔」名將杜奧巴不妨考慮一同復出，怎知獲這名科特迪瓦中鋒回應，並講笑說「自己正前往車路士的訓練基地」。

一名車路士球迷早前將包括施治在內的球隊今季25人名單放上Twitter，並寫上「給杜奧巴的訊息，穿上你的足球鞋吧，我的朋友」。怎知杜奧巴之後真的回應，並透露「我已經在前往高比咸（ Cobham，車路士訓練基地所在地）的路上」。當然杜奧巴只是跟球迷開玩笑，因為今年42歲的他，早在2018年年底已經正式退休，應不可能在2020年又突然復出。

雖然車路士將在2019年夏天便退休的施治恢復註冊，令外界感意外，但原來38歲的他，比起球隊三號門將、已39歲的阿根廷門將韋利卡巴尼路還年輕1歲，而後者更是今季英超最年長的球員。另外，今季英超頭10名年紀最大的球員中，「車仔」就佔三人，分別是排第1的卡巴尼路和排第2的施治，以及已36歲、排第六的巴西中堅堤亞高施華。

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