港超聯｜周六菁英盃挑南區 晉峰「仁仔」︰靠團隊補不足

新季港超聯周六開鑼，先上演菁英盃分組賽，揭幕戰由升班馬晉峰對上季菁英盃亞軍的冠忠南區，而初上港超的晉峰隊內只有少數有港超經驗，羅俊仁是其一，這位前南華球員賽前表示整體對抗性不及對手，季初要爭成績是要靠隊友互相幫忙，以彌補身體條件上不足。

上季港甲因疫情而腰斬，而半季一哥晉峰終獲足總邀升上甲組，周六在菁英盃揭幕戰在旺角場亮相，在分組賽挑戰南區，而差不多以上季原有班底初戰職業，晉峰暫時只有艾拔簡奴及卡爾特維兩名外援，新兵則從東方借入茹子楠。

曾效力南華、流浪及理文的羅俊仁是晉峰陣內少數有港超經驗的球員，而他表示，晉峰部份球員有五人賽底子，技術不差，加上肯拼，又得到西班牙教練艾斯達維支持，會盡力做到最好，並堅持控傳走位的踢法風格。

這位26歲攻擊球員指出，港超與甲組有頗大距離，尤其是球員對抗性上:「隊友身材較輸蝕，對抗性較差，落場就更加要靠隊友互相配合以補不足。之前對港超友賽，隊友好緊張，表現不夠放，操練不時重複犯錯，要不時提醒他們，因為職業賽事稍為放鬆，導致失誤便會失波。」

他說:「球隊的西班牙教練艾斯達維好信任球員，願意不斷給予球員機會，就算犯錯也會單獨去講解問題；至於是否建立到控傳走位配合踢法踢法要落場才知道，但可以講是落場隊友是很清楚的要求。」經歷過兩次嚴重受傷的「仁仔」表示會更珍惜重回職業的機會，並感謝主教練何信賢給予機會。

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