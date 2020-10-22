歐聯｜皇馬賽後逾1小時才現身記者會 施丹認要為球隊輸波負責

曾經13次奪得歐聯冠軍的皇家馬德里，周三在今季歐聯首輪分組賽被到訪的薩克達爆冷以3:2擊敗，繼上仗於西甲以0:1受挫卡迪斯後連輸第二場。周三賽後，施丹花了超過1小時才現身記者會，他承認球隊缺乏信心，並揚言自己要為球隊輸球負上責任。

施丹坦言球隊缺乏信心，他說︰「上半場我看不見我想看到的球隊，而那是我的責任。」施丹指「第一球我們犯了錯，然後我們缺乏信心。我為我的球員下半場作出回應而高興……這是很差勁的一場比賽，很糟糕的一晚。我是教練，需要找到解決方法，但我將不會在今晚找到。」

皇馬即將於周六的西甲國家打吡作客巴塞隆拿，但現在卻接連不敵西甲「升班馬」卡迪斯和歐聯冷門球隊薩克達，施丹說︰「我必須找到令我們再次強大及重獲勝利的方法。」

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