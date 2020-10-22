F1｜希斯車隊下季棄用哥桑和麥古臣 傳舒密加囝囝勢將加盟

F1希斯車隊周四宣佈，在2021賽季將不再跟今季隊中兩名車手哥桑和麥古臣合作，而外界盛傳「車神」之子米克舒密加，新一季有望加盟希斯車隊，正式在F1作賽。

希斯車隊是在周五的F1葡萄牙站練習賽賽前，宣佈不留用哥桑和麥古臣。二人對自己不獲希斯車隊留用，反應各有不同。今年28歲的丹麥車手麥古臣表示，希望自己下年仍可留在F1，相反已34歲的法國車手哥桑坦承，F1車手生涯或要結束。

事實上，希斯車隊的決定並不令人意外。哥桑在今季賽事暫時只得兩分，而麥古臣只有一分，2人分別排車手排名榜的尾4和尾3位置，希斯車隊因此也只有3分排尾2，成績只比零分的威廉士車隊好。

至於哥桑和麥古臣的繼任人選，消息指「車神」之子米克舒密加，有望明年加入希斯車隊兼正式在F1作賽。至於另一人則可能是今年21歲，目前跟米克舒密加一同在F2作賽的俄羅斯車手馬斯賓（ Nikita Mazepin）。

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