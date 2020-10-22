英超｜指因不務正業才遭阿仙奴棄用 《環時》狙擊奧斯爾

奧斯爾批評被效力球會英超阿仙奴因政治因素被禁止上陣，事件繼續發酵。中國官媒《環球時報》在今日發文抨擊奧斯爾，借「阿仙奴球迷」指該名坐擁35萬鎊（約350萬港元）周薪的德國中場，是因「不務正業」才被貶，再順勢抨擊前香港眾志秘書長黃之鋒借題發揮。

黃之鋒在其個人社交網上就奧斯爾言論發表意見：「我對於阿仙奴球會將奧斯爾剔出英超聯賽大軍名單的決定感到失望，原因是他曾為維吾爾族人發聲，數以百計的維人現時被困在新疆集中營。球會將為公義發聲的球員打壓，實在是難以致信，令人驚訝這球會是否正向北京（政府）磕頭。」

《環時》以「惡名昭彰的香港分裂主義者」來形容黃之鋒，並引述兵工廠主帥阿迪達的回應，後者強調奧斯爾不獲派上陣純粹是足球上的決定。《環時》亦指奧斯爾未能披甲，對中國的阿仙奴球迷來說並不意外，引述一名叫Zhao Yifan（音釋：趙一凡）表示，奧斯爾只是自食其果。趙說：「奧斯爾沒有努力爭取進步，落得如此結果只能怪他自己。沒有一家球會，會派上不專注在足球的球員上陣，只管每日都在社交媒體發佈錯誤與對抗球會的政治言論。英超無疑是高度商業的聯賽，他的言論有損球會的聲譽。」

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