英超｜安帥道歉但力挺比克福特：佢無心踢傷VVD嘅！

英超愛華頓領隊安察洛堤表示，門將比克福特在上周的默郡打吡，並非有心踢傷利物浦的中堅華基爾雲迪積克，並表示這位英格蘭國腳門將至今所受的批評，已經是過了火位。

安察洛堤說：「要說清楚，我們為雲迪積克受傷感抱歉，己隊所有人都希望他可盡快康復。比克福特是跟雲迪積克有身體接觸，但只是時間慢了。英超的比賽速度是這樣快，（出腳）時間慢了並非是很困難的事，是真的會發生。

「比克福特是慢了，但他是想踢中皮球而非雲迪積克。可惜是之後的反應實過了火位，說他是蓄意的，又或這樣那樣。對我個人來說，真的是太多了。雲迪積克也明白，足球就是會發生這樣的事。不幸的是，你會在足球比賽中受傷。比克福特很不開心和失望，說他是蓄意踢傷雲迪積克是愚蠢和不公平的。」

利物浦中場韋拿杜姆在球隊於歐聯對荷甲阿積士賽前，被問到就雲迪積克被比克福特踢傷有甚麼意見時，公開批評比克福特的行為絕對是愚蠢，而愛華頓則因為該場比賽是打吡戰，同樣是沖昏了頭腦，而領隊高普也表示同意韋拿杜姆的見解。或許正因為球會和比克福特被公開批評，安察洛堤才不惜在記者會上公開支持比克福特，並反駁比克福特是蓄意踢傷雲迪積克的言論。

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