NBA｜史坦雲根迪做塘鵝主帥 美媒︰合約為期4年

史坦雲根迪（Stan Van Gundy）回歸執教生涯，周三他在Twitter上宣佈，已經與塘鵝達成協議出任該隊主帥。據The Athletic的Shams Charania報道，史坦雲根迪將與塘鵝簽約四年。

答應出任塘鵝之前為Turner Sports擔任評述的史坦雲根迪在推文中表示︰「我為加盟才華橫溢的新奧良塘鵝而興奮。與我們的球員合作，以及為賓臣太太（Mrs. Benson）、大衞格芬（David Griffin）、蘭登（Trajan Langdon）、他們的員工以及新奧爾良偉大的人們效力是榮幸。我急不及待想與我們的球員談話及展開進程。」

塘鵝在今年受到武漢肺炎疫情影響的球季中，復賽後在奧蘭多舉行的最後8場比賽戰績僅2勝6負，在西岸只能第13名完成，無緣季後賽，主教練根度爾亦被辭退。

61歲的史坦雲根迪曾於2003至2018年出任NBA球隊主教練，包括2003至06年在熱火、2007至12年在魔術及2014-18年在活塞。其間他曾帶領魔術打入2009年的NBA總決賽，惟最終以1:4不敵湖人。雲根迪在NBA的執教戰績為常規賽523勝384負（勝率57.7%）及季後賽48勝43負（52.7%）。

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