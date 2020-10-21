體壇崩壞EP1｜三鐵港將離體院避疫竟遭處罰 前總教練批總會威嚇運動員

三項鐵人總會再爆管治及選拔爭議，三月底有居於體院宿舍的三鐵港將擔心染疫，於體院封館前急忙離開，事後卻被總會重罰停職停賽，時任港隊總教練摩斯（Stephen Garreth Moss）向本報表示體院從未強制運動員留內，炮轟總會高層決定令人「難以置信」，時常以懲罰威嚇運動員；此外，摩斯不滿該會高層以「遴選委員會」三人小圈子獨攬大權，漠視總教練等人的專業意見，例如三月因疫情故，未諮詢總教練即以個人計時賽方式選拔亞錦賽代表，令運動員無所適從。

今年三月武漢肺炎大爆發，數名空手道港將從歐洲返港後確診，體院三月底宣佈封館兩周，由於有運動員曾返回體院，據了解有三名住在體院宿舍的三鐵港將擔心受感染決定離開，並以電郵通知總會。然而三人離開後，總會即要求他們解釋行為，最後有運動員被罰停賽及停薪。本報向四月已離職的港隊前總教練摩斯了解，他指體院從未強制運動員留內，除三鐵隊外，其他隊伍皆容許運動員自由決定去留，「大家難料疫情變化，我建議讓運動員離開，無理由要留下來，但總會高層不斷強調體院環境安全，堅持運動員須繼續於院內訓練，他們其實不能提出甚麼健康實據，只想控制所有人。」他指總會明知閉門訓練非強制，本應撤回處分，最後執意懲罰運動員令他感「難以置信」（unbelievable），他又批評總會高層濫權，經常以懲罰威嚇（threatening）運動員。

摩斯憶述他17年來港執掌三鐵隊後，與時任總會高層關係良好，緊密溝通，並獲邀參與遴選決定，港隊成績蒸蒸日上。惟新任會長龐寵貽去年上任後，以她為首組織三人遴選委員會管理總會大小事務，鮮與他聯絡，選拔運動員的政策文件亦不齊備透明。他以三月初亞錦賽選拔賽為例，指總會於賽前10日突公佈不依常規集體出賽，改以個人計時賽形式選拔運動員，並設下入選者與組別冠軍的成績差距不可多於3%的門檻。摩斯表示總會事前從未徵詢其意見，其反建議如石沉大海，「疫情來襲，根本沒有必要舉行選拔賽，我曾提出以往績等因素遴選，其實我甚至肯定亞錦賽不會如期舉行（賽事後來取消），因此我很驚訝總會堅持冒險。」他認為以國際標準而言，3%差距非常小，運動員僅得十日預備難以適應，上屆男子U23組銀牌亦因此「瘋狂」（crazy）選拔準則落選，他形容標準不合邏輯（illogical），反映高層缺乏經驗，不了解此項運動。有三鐵運動員透露，計時賽和集體出發應戰策略大不同，短時間難以適應，而且選拔賽當日跑步路段未有封路，旁邊有人騎單車影響，另外，該運動員指國際計分賽多以成績與冠軍差距5%內為得分門檻， 總會提高標準致U23組最終僅兩人達標，未能用盡四個名額，扼殺運動員參賽和爭取成績的機會。

本報曾就事件查詢三鐵會，總會回覆解釋疫情期間各場地關閉，認為運動員留於體院訓練為最安全及專業決定，以保持體能及技術；該會未明確表示是否有運動員離開體院被罰，僅指如有運動員違反與總會簽訂的協議，有機會受紀律聆訊及處分。至於亞錦賽選拔準則一事，總會指內部小組委員會為減低運動員近距離接觸染疫的風險，故採個人計時賽，決定獲執委會一致通過，又解釋指西班牙及奧地利於疫情下同樣採計時賽方式。該會強調參考近年亞錦賽成績，前三差距約3%，由於個人賽亦講求團體合作，因此需考慮入選運動員的實力是否相若。

三鐵會過去一年風波頻生，除會長疑私下修改會章的投票規例，港隊又遇人事地震，總教練及另一教練先後於四月離職，另外總會七月冒違限聚令及染疫風險舉辦亞沙運選拔賽，上月又被轄下被刪會籍的翺翔體育會入稟，指總會決定有違自然公正及會章，要求法庭裁定其決定無效及賠償損失。

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