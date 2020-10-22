歐聯｜大勇盧卡古創紀錄救國際 阿特蘭大4球「教育」新丁

周三歐聯意甲兩支「藍黑軍團」分途出擊，國際米蘭主場出擊靠大勇的盧卡古尾段入波，個人梅開二度逼和慕遜加柏。相反阿特蘭大作客丹麥鬥新丁的米迪蘭特，半場就以3球領先對手，最終4:0大勝「教育」新丁。

賽前國際米蘭再受武漢肺炎影響，貴價新兵阿拉舒夫因確診未能上陣，新加盟的達米安頂上，而這位意大利右閘下半場初段就助攻盧卡古門前射入開紀錄一球。不過其後維達爾禁區內踢趺對手馬古斯杜林球證直指12碼，這位法國前鋒賽前被國際米蘭保安阻止入場，要上網證明自己身份，隊友賓斯拜尼操刀12碼一射中鵠追平。

完場前6分鐘，國際再因維達爾犯錯包越位，對手中場莊拿斯荷夫曼接應直線單刀射入反先。但補時階段，國際一次角球攻勢，巴斯東尼二傳尾柱的盧卡古加一腳射入，領球隊扳平取回一分。而盧卡古最近9場歐洲賽場場有士哥，刷新國際米蘭球員的歐戰連續入球紀錄，另外今年單是球會賽事已射入26球，全歐僅少於拜仁的羅拔利雲度夫斯基及祖雲達斯的基斯坦奴朗拿度。

同日另一支「藍黑軍團」阿特蘭大作客丹麥鬥米迪蘭特。上半場就有杜雲沙柏達、艾真度高美斯，以及路爾斯梅利爾各建一功，3球遙遙領先。而米迪蘭特就成為另一支首次出戰歐聯分組賽半場就失3球的球隊，上一支就正是今仗對手阿特蘭大，上季阿特蘭大首戰半場就以3球落後薩格勒布戴拿模。下半場阿軍再有阿歷斯米蘭卓克埋齋，4:0大勝對手，開季5戰未有場總入球少於4球，認真誇張。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！