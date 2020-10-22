英超｜曼聯連續兩場棄用格連活特 全因「綠木」一朝得志遲到態度差

效力英超曼聯的前鋒格連活特，在紅魔聯賽擊敗紐卡素以及歐聯作客挫巴黎聖日耳門（PSG）的比賽都沒有被派上陣，也沒有被領隊蘇斯克查列入後備名單。外界一直以為他受傷，但英國傳媒報道指，「綠木」連續兩場沒有比賽，是因他由上季一舉成名後到今季變成一朝得志，已兩次遲到和態度變差而被棄用。周末紅魔聯賽對車路士，格連活特獲派上陣的機會也不高。

今年19歲的格連活特19/20球季為曼聯在各項賽事射入17球，之後更首次代表英格蘭國家隊上陣。但紅魔最近兩連勝，都沒有見到其影蹤。蘇斯克查在歐聯對PSG的賽前記者會，被問到格連活特為何缺陣時，只表示後者「受困擾」而缺陣，但就拒絕評論他是受傷患困擾還是受場外問題困擾。

不過英國傳媒就報道，蘇斯克查對格連活特練習和比賽時的態度，已經是「受夠了」。加上他最近練習兩次遲到，球會不得已提醒格連活特，準時是作為球員的基本責任。蘇斯克查更希望格連活特，能將注意力集中回球場上。

踏入今季後，格連活特確實是備受負面新聞纏身。英格蘭九月出戰歐國聯比賽時，格連活特和效力曼城的菲爾科頓，在作客冰島時違反隔離令召女伴到酒店尋歡，被逐出三獅大軍之餘，同時落選10月份的英軍名單。之後格連活特有為事件道歉，但他今季聯賽上陣三場都沒有取得入球，加上突傳出遲到兼態度變差的負面新聞，看來他必須專心練習，才可取回蘇斯克查的信任。

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