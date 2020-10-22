港超聯｜為追職業足球夢 晉峰門神棄讀大學

為追職業足球夢，可去到幾盡?效力港超聯新丁晉峰守門員林駿傑，毅然放棄城大學位，全心投入職業足球。這位前香港U23正選門神有機會在周六與眾隊友在新季港超聯登場，在菁英盃分組賽揭幕戰出戰冠忠南區。

現年22歲的林駿杰出身於黃大仙地區幼苖，16歲便踢甲組花花，之後轉會晉峰，並成為港五人代表隊成員，曾出戰亞洲盃外圍賽及亞室運等賽事，去年以甲組球員身份入選U23亞洲盃外圍賽，更獲安排正選上陣並嶄露頭角，之後獲多間港超聯球會提出斟介，但他選擇留效晉峰，今季與隊友「升呢」戰港超。

他說:「踢咗晉峰四、五季是隊內其中一個踢得最耐球員，上季知道球會有意衝超，但受疫情影響，球季腰斬，可幸最終今季可以踢到，可圓眾年輕球員的夢想。」

他表示，初踢職業，希望踢好每場，不要令隊友失望，而沒太有太隊友有職業經驗，故要減少身體接觸，透過地面組織進攻爭取入球，他說:「教練艾斯達維針對抗性較差問題，今季加強這方面訓練，加上隊友好主動透過溝通改善，氣氛融洽，相信會有幫助。」

他坦言，經過U23亞盃外才決心向職業足球發展，為專注足球，獲家人支持放棄城大學位，他說:「因足球自己才入到男拔，讀到大學，覺得是時候認真踢一次。去年入選U23，試過好專心集中準備賽事，感覺及表現與踢甲組不同，所以揸定向集中在足球發展，希望將來有機會成為大港腳。」他表示，五人足球的把關與十一人有別，故近年已未有再參與五人賽，惟五人賽可加強應付守門員單對單能力。

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