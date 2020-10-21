體壇崩壞EP1｜林卓廷嘆冇體育人挺身而出 前體院院長籲港協領導層交棒

審計報告揭發港協暨奧委會（港協）管治問題，體壇不公再引公眾目光，民主黨立法會議員林卓廷於立法會帳委會聆訊上連珠炮發，他跟進體育界議題多時，直指審計報告僅揭示體壇問題的冰山一角，他痛批體壇缺乏權力制衡，管治「圍威喂」，「根本就係一個獨立王國咁樣，畀一啲體壇有影響力嘅大哥大姐壟斷。」說到底，他認為腐敗源於政局黑暗，覆巢之下難有完卵，政府放任致利益集團肆無忌憚。曾任體院院長的鍾伯光博士同意政府須積極監察公帑運用，又指港協架構老化，建議港協與奧委會分家自立，互不從屬，相互制衡才是改革出路。

四月公佈的審計報告揭露港協管治不善，其中亞運選拔和部分委員會從未開會的問題最惹人關注，經歷四次帳委會聆訊，立法會報告直斥港協選拔制度「不可接受」，議員亦指港協代表如秘書長王敏超等前後矛盾0不可靠。報告既已出爐，但此又能否還體壇公道，迫令港協改革？林卓廷認為報告力量有限，「咁耐以嚟運動員、教練都有好多冤屈，指出咗體育界入面好多嘅黑幕，今次審計報告只係冰山一角。」本港體壇素被咎病為「獨立王國」，不少體育總會如家族經營，權力牢牢掌控於坐擁高位者的手中，濫權不公、黑廂作業事件時有發生，本來負責撥款資助的政府理應積極監察，惟當局每每表示「不干預體育」，林卓廷批政府放任包庇，對體育界不公義情況「隻眼開隻眼閉」，「呢啲係納稅人嘅錢，有咩可能話獨立就唔理，要問嘅問題就係點解會造成今日咁嘅局面？就係政府。」

一般市民眼中體育或僅「文娛康樂」，但體壇實際影響遠超賽場競技，其一影響為「錢」，「 好多時見到大會食細會精英，你唔轉會我就封殺你資源，訓練、以致出賽資格，呢個係體育界公開嘅秘密，令競爭越來越唔公平，大會派到運動員去大型賽事攞到好成績，咁日後攞政府場地方面一定有優先權。」以公眾泳池泳線分配為例，申訴專員公署七月曾發表調查報告，批評康文署制度有漏洞，體育總會分配泳線機制不公，又揭發有泳會以「非牟利」為名租線賺錢。林卓廷形容體育為「穩賺生意」，在位者極易濫用權力謀取私利，利益之爭無可避免延伸至選拔等範疇，「總之邊個有權力就有影響力去分配各種資源，從中牟利係易如反掌。」金錢以外，體育界的政壇影響力不容忽視，立法會功能組別有體育界選民，體育小組於上屆特首選戰又手握15票，林卓廷不滿制度缺乏制衡，助長裙帶關係歪風，「體育界好多建制派，全部圍威喂，根本係利益嘅共同體，全部自己人維護利益，睇得多你係好火滾。」

體壇崩壞，在位者濫權固然有責，但林卓廷認為業界噤若寒蟬，某程度無異於附和腐敗制度，他透露聆訊期間收到不少匿名「爆料」，惟當事人指包袱太大，悉數不敢公開指斥不公，「一尾同我呻，呻完係冇意思㗎喎，畀啲資料我用又話唔可以披露身份，退埋役嘅又驚影響師傅師弟妹，咁多驚你咪鬼嚟搵我，返屋企睇TVB啦，使乜嚟搵我？大家慳啲時間。 一係就企硬抗爭，一係就縮，縮就唔好出聲喇。」

學界及體育界俱有提出港協改革方案，立法會帳委會將每半年檢視港協跟進報告情況，港協亦承諾改善，但林卓廷對此不感樂觀，「我哋要有制度上同文化上嘅制衡，有冇人敢出聲先，有冇人敢話呢樣嘢係唔公道，有冇人敢去打破啲既得利益先？唔係一味話點樣畫番個架構表，呢啲佢哋現在都有晒服務承諾，有晒約章。」歸根究底，林卓廷認為政府一日不問責，不公制度難有改變，「（對體壇未來）悲觀，香港都悲觀啦，香港都搞到咁，覆巢之下豈有完卵？」

近年體壇不公爭議

日期 項目 事件

18年 港協 亞運選拔標準不透明。

18年 游泳 非牟利泳會平租泳線，再利用私人公司收學費。

17年 空手道 空總被投訴全運會選拔問題，而且執行委員會組成欠公允，最後空總被港協暫停會籍一年。

14年 港協 速滑運動員呂品韜出戰索契冬奧無隊醫同行，港協暨奧委會官員卻佔去四個名額。

14年 劍擊 劍總被投訴國際賽遴選準則不公，本地一哥落選個人賽。

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