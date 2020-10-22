十大傑青｜歐鎧淳冀100米背游入一分鐘內 延遲退役或戰2022亞運

本月初出爐的「十大傑青」歐鎧淳，今日被委任成為「凝動大使」，她坦言這段未見盡頭的疫情令自己迷失方向，一度「唔知練嚟為乜」，已重回體院訓練的她不排除出戰2022杭州亞運，期望能有更多時間達成100米背泳游入一分內的心願。

去年八月在新加坡世界盃以1分00秒22達東京奧運100米背泳A標的淳淳，將第四次參加奧運，是香港泳壇第一人，她另一心願是希望100米背泳游入一分鐘內，28歲的她說：「說真，東奧延至明年（2021），再多不足一年就2022杭州亞運，不少人都會延遲退役打算，我游入一分內的心願，沒限定自己一定要在東奧才游這時間，若隊仍需要我，也想參加2022亞運，變相有更多時間讓我達成一分內的願望。」她笑說：「奧運A標都等了六年，唔爭在等多一年達一分內。」

今次凝動加入歐鎧淳及女重江旻憓兩位準東奧代表成凝動大使，但後者因訓練未能出席，今年三月中從澳洲集訓返港的淳淳一直受疫情影響，訓練時有時冇，比賽更不用說，她也說：「疫情將我所有的游泳計劃統統打亂，能否如重回年初在澳洲集訓的狀態，也是未知數，2020只能見步行步，沒計劃可言。」淳淳坦言最掛念是出外比賽的氣氛。

國際泳聯（FINA）暫仍未有重啟的方案，但非FINA 泳賽、香港準東奧代表正參加的國際游泳聯賽（ISL）現正在匈牙利布達佩斯舉行，淳淳期望比賽能順利舉行，做一個帶頭作用，讓更多地區放膽辦比賽。

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