英超｜VVD傷勢比預期中更嚴重 隨時要下季再見

上周六默郡打吡利物浦作客遭愛華頓逼和2:2，最令紅軍球迷憂心的必定是守將華基爾雲迪積克（VVD）右膝十字韌帶受傷退下火線，賽後紅軍更證實這位荷蘭中堅需要接受手術，暫時未知復出時間。據The Athletic記者David Ornstein透露，VVD的膝傷問題比預期中更為糟糕，很大可能要在下一季才可以看見VVD復出。

早前據英國傳媒估計，VVD的養傷期將會長達半年至9個月，不過有英國記者就表示VVD可能需要更長時間才能復出：「最初VVD被認為需要半年至9個月的康後時間，不過情況可能有改變。這不是官方消息，不過VVD的右膝傷勢比最初擔心的還要嚴重，並且已經超出了十字韌帶的範疇。雖然我不是醫學專家，不過種種跡象顯示，我們要等到下季才能再次看見VVD。」

VVD的同鄉隊友韋拿杜姆亦在近日提及了這件事：「首先我們仍然感到震驚，每個人對VVD的受傷依然有不好的感覺。當我們在上周六談起這件事時，基本上沒有一個球員可以入睡。我認為，比克福特的犯規方式是愚蠢的，我相信他不想傷害VVD，不過他並不關心之後發生了什麼事。」

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