網球｜為保年終第一打「細盃」 祖高域放棄衞冕巴黎大師賽

世界排名第一的塞爾維亞球手祖高域周三表示，將不會參加下月初在法國舉行的巴黎大師賽，並參加難度較低的維也納公開賽，希望藉此保持年終第一席位。

祖高域日前接受訪問時曾經透露，計劃在今年完結之前只會再參加兩項賽事：「我會參加納也納和倫敦（ATP年終賽）兩場賽事，我已經15年沒有去過維也納，雖然這個並不是我原本的計劃，但我依然感到期待。今年是一個奇特的球季，但我的目標仍然是以第一名來結束2020年。」

祖高域現時以11,540繼續排世界第一，不過第二位的拿度假如在巴黎大師賽和ATP年終賽奪冠的話，就有機會進佔世界第一。祖高域周三接受法新社訪問時承認，放棄巴黎大師賽是戰略上的決定：「我今年無法在巴黎網賽得到任何分數，因此我需要參加仍可以獲取分數的維也納網賽，希望可以順利贏得500分。」

去年第5度奪得巴黎大師賽的祖高域是該項賽事奪冠次數最多的球手，今屆賽事他原本有機會與拿度再次上演法網決賽戲碼，可惜隨著祖高域放棄衞冕，兩人最快要等到ATP年終賽才有機會再次交手。

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