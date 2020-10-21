MLB世界大賽｜道奇3支全壘打難敵光芒 4:6落敗被追平

周三MLB世界大賽第二戰，洛杉磯道奇及坦帕灣光芒再度交鋒。落後場數的光芒甫開賽已有班頓路維（Brandon Lowe）轟出陽春砲，而這位二壘手再於五局上轟出兩分砲，單場2支全壘下成贏波最大功臣，率隊力克打出3支全壘打的道奇，以6:4贏出，場數追成1:1平手。

第一戰戰落敗的光芒，一局上就有攻勢出現，班頓路維一棒掃出左外野，助球隊先馳得點。四局上光芒再有攻勢，一、二壘有人之下，雲達（Joey Wendle）揮出二壘安打，助球隊拉開至3:0。五局上班頓路維再登板，上演單場雙響砲，領先5:0。

今仗光芒另一位功臣必數先發投手史尼爾（Blake Snell），投4.2局僅失2分，但同時交出9次三振，成功壓制道奇的打線。其後道奇積極反攻，先有五局下基斯泰萊（Chris Taylor）突破防線打出2分砲，換投後道奇再打兩分陽春砲，但難敵六局上再取一分的光芒，最終以4:6落敗。

而根據MLB官網數據顯示，在前兩戰1:1平手時可以搶走Game3勝利的球隊，奪冠機率將有69.1％，且看兩軍香港時間周六第三戰誰勝誰負。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！