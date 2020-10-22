英超｜迪布尼拿樸迪齊齊復操 周六早場有望扑「槌」

周三曼城在歐聯主場出擊，以3:1擊敗葡超球隊波圖全取三分，不過賽後他收到壞消息，巴西老將費蘭甸奴受傷，或要缺陣4至6周。不過事隔一日，曼城即迎來好消息，兩大攻守主力中場核心奇雲迪布尼與後防大將拿樸迪，周四齊齊成功復操，或有望於周六英超早場作客修咸頓一役上陣。

其中奇雲迪布尼是早於本月初，代表比利時出戰歐國聯作客英格蘭時受傷，如迪布尼本周成功復出，將可大大提加曼城的勝算，而拿樸迪的傷癒亦正好頂替費蘭甸奴缺陣下的空缺。

英媒續指，曼城領隊哥迪奧拿同日再收到另一個好消息，是巴西前鋒加比爾捷西斯已接近康復，此子在IG上透露，自己已重返曼城的訓練場進行康復工作。

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