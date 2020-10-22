歐聯｜皇馬季前大清貨零投入釀禍？ 哀兵點打國家打吡

周三歐聯最大冷門非西甲班霸皇家馬德里半場慘吞薩克達三蛋莫屬，雖然下半場連追兩球，尾段更有機會追和，但表現依然難令球迷收貨。賽後教練施丹當仁不讓擔起輸波責任，然而今季皇馬頹勢，或者早在夏季轉會窗大清貨，而且零投入可以預見。

賽前薩克達有多名球員因感柒武漢肺炎而未能隨隊出戰，殘陣之下面對有沙治奧拉莫斯缺陣，加上卻奧斯及賓施馬休息的皇馬反而為佔上風的一方。比賽中薩克達的直線每每都可以劏穿皇馬的防線，巴西中堅艾達米列達奧與華拉尼毫無默契，每次進攻幾乎走甩對手的前場球員，若非門將泰爾拔高圖爾斯的水準演出，皇馬可能遭遇更慘烈的大敗。

今仗難得正選上陣的盧卡祖域依舊無影，全場參與度極低，這位22歲的塞爾維亞前鋒已完全迷失於銀河艦隊之中。下半場賓施馬及卻奧斯悉數後備上陣，加上射入世界波破蛋的莫迪歷，以及缺陣的拉莫斯，眼下的皇馬依然依靠這幫30歲或以上的球星支撐大局，後備無人可用。此時的困境不難令人問句，季前的清貨行動會否過於激烈？

剛過去的夏季轉會窗，皇馬一清就清走16位球員，當中雖有未有一隊上過陣的球員，但亦包括加里夫巴利及占士洛迪古斯等大牌，又有阿拉舒夫及利古朗等潛質優厚的新秀。巴利即使留隊亦不會重用，但後三者於新球會的表現已證明他們的價值，單單占士一人恐怕已可令昨晚如一潭死水的皇馬進攻加添創造力。再者，今個夏天皇馬是驚人的零投入，就只收回「挪威神童」馬田奧迪加特及右閘奧迪利奧蘇拿，皇馬的「剩餸」養飽其他人，反而餓親自己。

周六皇馬以兩連敗的頹勢出戰國家打呲，巴塞再差周中也拿弱旅出氣，但就如施丹賽後所說，「關於打吡，我不會勉強說些鼓舞的話，現時球隊最需要的是冷靜。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！