武漢肺炎｜傳C朗仍未「復陰」 將無緣歐聯鬥美斯

據西班牙傳媒報道，早前確診武漢肺炎的基斯坦奴朗拿度（C朗）在最新一次的病毒檢測中仍然呈陽性，這意味他將無緣下周歐聯分組賽主場鬥巴塞隆拿的賽事。

C朗在替葡萄牙國家隊服役期間，惹上武漢肺炎病毒，他已經錯過了祖雲達斯的兩場賽事，包括聯賽對克羅托內和歐聯首場對基輔戴拿模。原本有指只要C朗在檢測結果呈陰性就能回球隊操練，可惜有指他在最新一次的仍然呈陽性，他將無緣鬥巴塞。

不過，有指祖雲達斯將會要求歐洲足協批准他們在賽前48小時為C朗測試，令他可以在下周歐聯分組賽中與另一份球王美斯重聚。目前C朗正在自己的意大利都靈的家中進行隔離，他除了剪了個平頭裝外，亦有鍛練保持狀態。

祖雲達斯比賽賽程：

25/10 祖雲達斯vs維羅納（意甲）

28/10 祖雲達斯vs巴塞隆拿（歐聯）

註：前者主場

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