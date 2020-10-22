歐聯｜37歲比比再現殺人王本色 史達寧慘成受害者硬食膝撞

周三歐聯分組賽曼城主場迎戰波圖一役，年屆37歲的比比仍以隊長身份為波圖上陣，而這位老將粗野風格不改，繼續其殺人王本色。可憐曼城翼鋒史達寧慘成受害者，屢次被這位葡萄牙守衞侵犯，當中更有一次硬食對方的膝撞。

今仗波圖靠中場路易斯迪亞斯的入球先開紀錄，但戰至20分鐘，比比禁區內一次勇悍攔截撞向今仗同樣擔任隊長的史達寧，左腳更有機會踩中對方腳面，幸未有造成嚴重受傷，但動作太誇張下球證決定直指12碼，阿古路操刀命中追平。

比賽戰至尾段，史達寧禁區接應對手傳送，其時比比又撞向對方令其倒地，惟這位前皇馬守將不滿史達寧插水，上前喝罵之餘更趁對方仍未起身時走過，用膝頭撞向史達寧的身體。最終比比因此被罰黃牌，不過不少網民認為比比的行為已經足以領紅，質疑為何有VAR之下，仍可走甩這位老將的紅牌。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！