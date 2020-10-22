港協崩壞EP1｜林卓廷斥政府欠監管助長歪風：用得公帑就要問責

國際奧委會（IOC）一直以來都限制各國政府干預奧委會（NOC）的運作，以求達到體育不應與政治、經濟掛鈎；但浸大副院長鍾伯光及民主黨主法會議員林卓廷，不約而同表示，這只是政府推卸責任的藉口，鍾伯光說：「其實今次審計報找出管治上的問題，政府要負責，資助了港協這麼多年，為何個組織仍有咁多問題呢？這些都是立稅人嘅錢！」林卓廷說：「用得公帑，就要問責。」

港協自千禧年開始用政府錢，包括撥款資助香港代表團參加每四年一度的奧運會、亞運會等國際綜合運動會，還有旗下四個辦事處如港協秘書處、香港運動員就業及教育計劃辦事處、香港運動員禁藥委員會及奧運大樓管理有限公司，民政局向港協的資助年年有增無減，由2019-2020年度的經常資助的2,000萬港元增至2020-2021年度的4,060萬港元，為進一步推動香港的體育發展，政府對港協和旗下60個體育總會的總資助額，將由現時每年3億元大幅加至每年超過5億元。

港協管治是陳年問題，比賽選拔不公、欠透明，管理層小圈子選舉「圍威喂」等問題，政府隻眼開隻眼閉，欠缺監管，助長歪風，林卓廷表示：「奧運約章給予奧委會獨立性及不受外間干予，我完全同意，但不可以說：『我是獨立的，我是推廣體育的』，就完全不問責，他們拿的是公眾資源去培訓運動員，用的場地、給運動員的津貼、獎金、每年政府撥出大額資助，不能一句『獨立』，就不用交代。」

鍾博士認為政府應該做一個「協調」的角色去監管撥款是否用得其所，不屬於「干預」，他解釋說：「其實政府的職責跟IOC給各NOC的自主運作沒有衝突，政府不會干涉港協的運作，不會跟奧委會講，你要如何去發展體育等等，奧委絕對有它的自主權，但錢來自政府，為保障立稅人的錢要善用，就要問責，不問責的，就不要撥款給他們，或者設立一個獎罰制度，達不到某一個目標，就刪減未來撥款。」鍾博士表示難得有這次第一個針對港協管治的審計報告，希望有關部門不要「側側搏」，十年之後再一個審計報告下來，同樣問題仍然存在。

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