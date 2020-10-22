歐聯｜法賓奴首拍祖高美斯踢中堅 高普滿意表現

利物浦周三作客阿積士的歐聯分組賽，以中場法賓奴泰華利斯代替膝傷的華基爾雲迪積克（VVD），與祖高美斯合作組成全新的中堅組合，法賓奴在比賽中曾經護空門阻止杜辛泰迪治入球，球隊最終亦力保不失球，並憑對方球員擺烏龍而以1:0險勝。賽後，高普對這對後防新拍檔的表現表示滿意。

對於由中場移任中堅的巴西國腳法賓奴，高普表示︰「很好，但法賓奴可以表現得更好。」他續道︰「這對組合未曾一起比賽，所以他們需要互相適應，那些口頭指令，你需要向中場說甚麼。法賓奴可以踢這個位置，事實上他很喜歡，如果我要求他踢右後衞，我認為他不會一樣的享受。」

高普指︰「我對法賓奴踢該置並不意外，否則我會想另一個不同的方法。」他又謂︰「這表現很好，但仍有很多地方可以改善。這絕對是很好的一晚，我們希望能夠繼續。」

不過，高普承認紅軍能夠保持不失球是需要運氣︰「我們不會愚蠢得以為我們不需要運氣，因為法賓奴需要完全伸展以護空門，而他們亦曾射門中柱。不失球是一個訊息，但我們可以做得更好。現在我並不在乎，因為我們想要贏出比賽而我們做到了。」

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