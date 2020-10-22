歐聯D組｜法賓奴串演中堅護空門 紅軍靠阿積士烏龍小勝1:0

受到傷兵困擾的利物浦周三於歐聯作客阿積士，藉對方球員達利亞費高擺烏龍而取得領先，加上串演中堅的法賓奴泰華利斯成功護空門，紅軍最終以1:0小勝阿積士，在D組首輪分組賽旗開得勝。

今場是荷蘭中堅華基爾雲迪積克上周六在對愛華頓的英超賽事中膝部韌帶受傷後，利物浦的首場比賽，由於祖爾麥迪比亦未能候命，領隊高普以中場法賓奴泰華利斯移任中堅，與祖高美斯鎮守中路，而在艾利臣比加繼續養傷下，紅軍仍是由阿祖安卡斯迪路把關。上半場，阿積士取得不少進攻機會，但先開紀錄的是利物浦。

比賽至35分鐘，沙迪奧文尼接應占士米拿於左路開出的界外球後，殺入禁區起腳射門，阿積士後衞達利亞費高擺烏龍，紅軍得以領先1:0。44分鐘，杜辛泰迪治近門笠射，皮過越過了阿祖安，幸而沙賓奴及時趕到倒掛解圍，紅軍力保不失。

下半場，利物浦以佐敦軒達臣入替居迪斯鍾斯，阿積士在46分鐘便有卡拉臣勁射中柱，錯過扳平機會。紅軍之後有後備上陣的南野拓實射門被撲，阿積士則於補時有艾基倫甘藉阿祖安單手解圍不遠後射門高出，利物浦力保1:0的勝局。

同組另一場賽事，阿特蘭大作客以4:0大勝米迪蘭特，憑較佳得失球在D組領先。

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