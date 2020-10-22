歐聯A組｜馬體會被拜仁大炒4:0 平施蒙尼上任後歐聯最大敗仗

衛冕的拜仁慕尼黑周三憑京士利高文梅開二度，於A組首輪分組賽以4:0大炒馬德里體育會，後者平了由施蒙尼執教以來在歐聯的最大敗仗。

拜仁前鋒基拿比因為在周二確診武漢肺炎而無緣今場歐聯，不過，其餘拜仁隊員在周三上午的檢測結果均為陰性，比賽得以順利進行。兩隊開賽初段都有機會士哥，其中，馬體會的雷蘭洛迪接應隊友傳球後將皮球送入禁區，蘇亞雷斯僅僅錯過在門前破網的機會，拜仁則有歷卡斯蘇尼在15分鐘射門中柱不入。

戰至28分鐘，拜仁終於打開紀錄。甘美治長傳予禁區內的京士利高文，後者不負所託射入，助拜仁領先1:0。41分鐘，高文在禁區內交出助攻，由哥列斯卡射成2:0。

馬體會換邊後不久有祖奧菲歷斯破網，惟VAR確認蘇亞雷斯在越位位置阻擋門將視線，入球無效。拜仁在66分鐘將領先比數再擴大，哥倫天杜利素遠射得手，拜仁領前至3:0。今年8月在對巴黎聖日耳門的歐聯決賽為拜仁一箭定江山的高文，於72分鐘接應湯馬士梅拿傳送後，長驅直進並擺脫對方球員射入，助拜仁以4:0大炒馬體會。

同組另一場賽事，主場的薩爾斯堡與莫斯科火車頭賽和2:2。

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