NBA｜傳新季明年1‧18開打 速龍因加國旅遊限制比賽有阻滯

因應美國疫情尚未回穩，NBA新球季將於何時開打，目前仍然是一個問號。據美國傳媒收到的消息指，聯盟有機會把新季開波日期訂在明年1月18日暨馬丁路德金紀念日。而新球季會否再在「泡泡賽場」（Bubble）進行也是個未知數，但主城市位於加拿大的速龍，在新球季比賽上就遇到了一些麻煩。

根據籃球記者Vincent Goodwill的消息稱，NBA 20/21球季的開季日期暫時訂在2021年1月18日（美國時間），當天亦是美國聯邦法定假日，紀念領袖馬丁路德金為美國民權運動所帶來的貢獻。但消息指，這個日期尚未落實，新季在今年聖誕節開打「也是在計劃考慮當中」。NBA希望新球季能「重回正軌」，以讓21/22球季能回復原本於10月開打的時間表，因此來季越快開始，對21/22球季來說就越好。

20/21球季開打前，NBA將事前首先給予30支球隊兩個月通知，以讓球員有足夠時間備戰，因此聖誕開波的計劃也許未能成事。該位記者又指出，速龍來季有機會要把美國肯塔基州的路易維爾市當作是主隊城市，事關速龍的主城市原本位於加拿大多倫多，惟加國因疫情關係禁止美國人入境，因此他們新球季或未能夠擁有「主場優勢」。

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